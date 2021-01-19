Англия

Украинский вингер сможет усилить игру "молотобойцев" со скамьи запасных.

Вест Хэм сыграет против Вест Бромвича на своем поле в рамках поединка 18-го тура чемпионата Англии.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес оставил Андрея Ярмоленко в запасе.

31-летний Ярмоленко в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Встреча Вест Хэма и Вест Бромвича состоится сегодня, 19-го января, в 20:00 по киевскому времени.

Ранее Ярмоленко был признан худшим игроком Вест Хэма в матче против Стокпорта по версии Sofascore.