Украинский вингер сможет усилить игру "молотобойцев" со скамьи запасных.
Андрей Ярмоленко, getty images
19 января 2021, 19:21
Вест Хэм сыграет против Вест Бромвича на своем поле в рамках поединка 18-го тура чемпионата Англии.
Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес оставил Андрея Ярмоленко в запасе.
31-летний Ярмоленко в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
Встреча Вест Хэма и Вест Бромвича состоится сегодня, 19-го января, в 20:00 по киевскому времени.
Ранее Ярмоленко был признан худшим игроком Вест Хэма в матче против Стокпорта по версии Sofascore.