Греческий футболист прекратил выступления за "канониров".
Сократис, getty images
20 января 2021, 16:54
Официальный сайт Арсенала сообщает, что клуб прекратил сотрудничество с защитником Сократисом Папастатопулосом.
Отмечается, что стороны разорвали контракт по обоюдному согласию, и теперь греческий футболист будет искать команду в статусе свободного агента.
Напомним, Сократис перешел в Арсенал из Боруссии Д в 2018 году за 19 миллионов евро, суммарно проведя за лондонцев 69 поединков.
Ранее сообщалось, что защитник может переехать в Серию А, где в его услугах заинтересована Дженоа.