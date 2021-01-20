Англия

Греческий футболист прекратил выступления за "канониров".

Официальный сайт Арсенала сообщает, что клуб прекратил сотрудничество с защитником Сократисом Папастатопулосом.

Отмечается, что стороны разорвали контракт по обоюдному согласию, и теперь греческий футболист будет искать команду в статусе свободного агента.

Напомним, Сократис перешел в Арсенал из Боруссии Д в 2018 году за 19 миллионов евро, суммарно проведя за лондонцев 69 поединков.

Ранее сообщалось, что защитник может переехать в Серию А, где в его услугах заинтересована Дженоа.