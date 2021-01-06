Англия

Греческий защитник может перебраться в Серию А.

Сократис Папастатопулос может перейти из Арсенала в Дженоа в текущее трансферное окно, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Греческий защитник уже выступал за "россоблю" в период с 2008 по 2010 годы и после этого выражал генуэзцам поддержку в социальных сетях.

Сократис Папастатопулос в текущем сезоне не провел ни одного поединка на клубном уровне и был исключен из заявки команды на АПЛ.

Отметим, что другой футболист Арсенала, попавший в немилость Микеля Артеты, Месут Озил, ведет переговоры с ДС Юнайтед.