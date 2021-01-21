Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед оценил собственное и командное выступление в матче против Фулхэма.

В гостевом поединке против Фулхэма Манчестер Юнайтед сумел добыть волевую победу за счет гола французского полузащитника Поля Погба во втором тайме (2:1).

Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1:2 Видео голов и обзор матча

Принесший успех "Красным дьяволам" футболист высоко оценил работу своей команды в данной игре, ответив на вопросы журналистов на послематчевом интервью.

"Это ба тяжелая игра для нас, — считает Погба, — Мы знали, что будет непросто, так как соперники регулярно оказывают давление, но при этом остаются компактными в обороне. При этом, мы еще и умудрились пропустить быстрый гол, однако сумели вернуться затем в ход поединка. Нам нужна был эта победа, поэтому мы и сумели ее добиться.

У меня получилось забить хороший гол (на 65-й минуте — ред.), — описал свой точный удар во втором тайме французский полузащитник, — Я не ожидал, что моя левая нога окажется настолько точно. Если не пробовать, то ничего и не получится. Я рискнул пробить, поэтому сейчас могу с вами обсуждать это взятие ворот. Красивый удар, красивая победа — это самое главное".

Относительно ближайших планов команды, Погба высказался крайне осторожно: "Это Премьер-лига, поэтому всегда будет тяжело играть. Мы знаем, что есть большие команды, которые близки к нам по набранным очкам, поэтому мы должны не терять концентрацию. Но ведь в этом и заключается лидерство!", — подытожил Поль Погба.

Манчестер Юнайтед сыграет домашний поединок против Шеффилд Юнайтед в рамках следующего тура английской Премьер-лиги уже в ближайшие выходные.