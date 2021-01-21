Полузащитник Манчестер Юнайтед оценил собственное и командное выступление в матче против Фулхэма.
Поль Погба (в центре), Getty Images
21 января 2021, 09:47
В гостевом поединке против Фулхэма Манчестер Юнайтед сумел добыть волевую победу за счет гола французского полузащитника Поля Погба во втором тайме (2:1).
Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1:2 Видео голов и обзор матча
Принесший успех "Красным дьяволам" футболист высоко оценил работу своей команды в данной игре, ответив на вопросы журналистов на послематчевом интервью.
"Это ба тяжелая игра для нас, — считает Погба, — Мы знали, что будет непросто, так как соперники регулярно оказывают давление, но при этом остаются компактными в обороне. При этом, мы еще и умудрились пропустить быстрый гол, однако сумели вернуться затем в ход поединка. Нам нужна был эта победа, поэтому мы и сумели ее добиться.
У меня получилось забить хороший гол (на 65-й минуте — ред.), — описал свой точный удар во втором тайме французский полузащитник, — Я не ожидал, что моя левая нога окажется настолько точно. Если не пробовать, то ничего и не получится. Я рискнул пробить, поэтому сейчас могу с вами обсуждать это взятие ворот. Красивый удар, красивая победа — это самое главное".
Относительно ближайших планов команды, Погба высказался крайне осторожно: "Это Премьер-лига, поэтому всегда будет тяжело играть. Мы знаем, что есть большие команды, которые близки к нам по набранным очкам, поэтому мы должны не терять концентрацию. Но ведь в этом и заключается лидерство!", — подытожил Поль Погба.
Манчестер Юнайтед сыграет домашний поединок против Шеффилд Юнайтед в рамках следующего тура английской Премьер-лиги уже в ближайшие выходные.