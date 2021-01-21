Нападающий Майнца сменил клубную прописку.
Матета, фото Кристал Пэлас
21 января 2021, 13:27
Кристал Пэлас объявил о подписании нападающего Жана-Филиппа Матета, сообщает официальный сайт "орлов".
23-летний французский нападающий будет выступать в АПЛ следующие полтора года на правах арендного соглашения.
По информации СМИ стоимость возможного выкупа составит 17 миллионов евро.
Жан-Филипп Матета провел 17 поединков в этом сезоне на клубном уровне , отметившись десятью голами и результативной передачей.
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