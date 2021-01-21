Англия

Нападающий Майнца сменил клубную прописку.

Кристал Пэлас объявил о подписании нападающего Жана-Филиппа Матета, сообщает официальный сайт "орлов".

23-летний французский нападающий будет выступать в АПЛ следующие полтора года на правах арендного соглашения.

По информации СМИ стоимость возможного выкупа составит 17 миллионов евро.

Жан-Филипп Матета провел 17 поединков в этом сезоне на клубном уровне , отметившись десятью голами и результативной передачей.

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