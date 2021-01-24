Англия

Наставник лондонского Арсенала прокомментировал вылет его команды из Кубка Англии на ранней стадии.

После поражения лондонского Арсенала в гостях у Саутгемптона в рамках 1/16 финала Кубка Англии (0:1), стало доподлинно известно, что данный трофей поменяет своего обладателя по завершению текущего розыгрыша. "Канониры" уступили "святым" в результате пропущенного автогола от Габриэля Магальяйнса на 24-й минуте.

Главный тренер лондонского клуба Микель Артета во время своей послематчевой пресс-конференции был разочарован фактом прерывания победной семиматчевой серии в Кубке Англии.

"Я разочарован, потому что мы хотели продолжить участие в данном турнире. У нас была мечта — вновь завоевать данный трофей, как мы делали это в прошлом году, но сегодня на ней был поставлен крест. В то же время, я не могу ни в чем упрекнуть своих игроков, так как они старались и пытались забить гол во втором тайме. Но этого оказалось мало, и мы пропустили гол, которого не следовало".

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг был вынужден пропустить данный поединок по неназванным личным причинам, и незадолго до стартового свистка покинул расположение команды. Испанский специалист не знает, когда габонец вновь сможет вернуться в игру: "Ему нужно решить определенные проблемы личного характера. Мы все вместе хотим поддержать его в трудный момент. Если ему нужно некоторое время побыть в стороне от футбола — ничего страшного".

Прокомментировал главный тренер Арсенала и слухи о возможном переходе в стан "канониров" полузащитника мадридского Реала Мартина Эдегора: "Вчера мы говорили об этом, сегодня — провели очередной поединок, но по данному вопросу у меня не появилось больше информации. Сегодня мне должны позвонить, после чего я смогу получить информацию о текущем состоянии сделки".

"Мы дали соперникам слишком много контролировать мяч, — вернулся к обсуждению прошедшей игры Артета, — Нам стоит поработать над командными действиями при переходе из обороны в атаку. У Саутгемптона прекрасный подбор форвардов, поэтому им удавалось продержать нас напряжении в каждом моменте поединка.

Не вижу смысла взваливать причины поражения на какого-то отдельного футболиста — все выложились должным образом, но где-то нам не повезло", — подытожил наставник столичного клуба.

Свой следующий матч лондонский Арсенал также проведет на поле Саутгемптона, но уже в рамках Английской Премьер-лиги, во вторник, 26 января.