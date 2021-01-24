Англия

Наставник Ливерпуля рассказал о состоянии своей команды перед очередной игрой против Манчестер Юнайтед.

Накануне выездной игры в рамках 1/16 финала Кубка Англии против Манчестер Юнайтед, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп провел пресс-конференцию, на которой рассказал присутствующим на видеосвязи журналистам о положении дел внутри своей команды и настрое на предстоящее Северо-западное дерби.

Несмотря на неудачные выступления "красных" в предыдущих поединках, немецкий специалист заявил, что не ощущает на себе никакого давления со стороны руководства: "Я не чувствую давления извне. Мне вполне хватает и того, которое оказываю на себя всю свою жизнь, поэтому я уже успел привыкнуть к этому.

Сложно быть на вершине на длительной дистанции, так как концентрация постепенно теряется, и вы начинаете допускать случайные ошибки. У нас было два пути после завоевания чемпионства — продолжить играть ровно на том же уровне, что сложно себе представить ввиду обстановки в мире, либо — немного сбавить темп, дабы успеть перезагрузиться. По всей видимости, мы пришли ко второму варианту".

В то же время, Клопп подтверждает полную готовность его команды к предстоящей игре: "Мы готовы к бою на 100%, голодны к победам и чертовски хотим обыграть Юнайтед. Мы провели большую работу за эту неделю, поэтому постараемся сыграть в иной футбол, нежели тот, что вы видели на прошлых выходных. В своей команде я никогда не сомневаюсь", — подытожил немецкий специалист.

Матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль состоится в воскресенье, 24 января, начало в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.