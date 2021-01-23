Англия

Наставник действующего чемпиона Англии обсудил потребности его команды в новых кадрах.

В своем послематчевом интервью на фоне недавнего поражения от Бернли (0:1), главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в очередной раз поднял вопрос о работе его команды на трансферном рынке.

Ливерпуль — Бернли 0:1 Видео гола и обзор матча

Немецкий специалист в данный период сезона вынужден использовать пару номинальных полузащитников в лице Фабиньо и Джордана Хендерсона в центре обороны, дабы компенсировать отсутствие травмированных Вирджила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.

Действующие чемпионы Англии, возможно, могли бы выйти на трансферный рынок в зимний период, с целью отыскать подходящего игрока ротации, однако последствия пандемии COVID-19 ударили и по финансовому благополучию "красных". Подобная ситуация вынудила немецкого специалиста заявить, что он "не станет устраивать детские истерики, если клуб не получит усиление в текущее трансферное окно".

"Я больше не пятилетний ребенок, и если я не получаю то, что хочу, я не начинаю плакать, — заявил Клопп в интервью The Guardian, — Честно говоря, большую часть времени в своей жизни я не получал того, чего хотел, так что мы все в значительной степени к этому привыкли.

Я отвечаю за большую часть жизни этого футбольного клуба, но есть люди, которые несут ответственность даже больше, чем я. Я не могу идти против их решений. Я знаю, что они нас поддерживают, и они это действительно делают.

Моя задача — улучшить игру команды там, где это необходимо, используя уже имеющиеся ресурсы. Это и есть моя работа, а не сидеть перед вами и разочаровываться в некоторых решениях руководства. Конечно, мы знаем, что бы делали в идеальном мире, но мир не идеален. Так что, нам сейчас просто нужно разобраться с ситуацией".

Напомним, что Ливерпуль не может забить в ворота соперников уже 438 минут в матчах АПЛ, что является рекордным по продолжительности периодом за период в 21 год.

"Сейчас мы говорим о необходимости пригласить центрального полузащитника. Да, это помогло бы на 100%. Сможем ли мы забить больше голов в центре поля? Я не уверен. Придаст ли это нам большей стабильности в определенные моменты? Да, возможно. Но мы не идем и не говорим руководству: "Если мы не получим то или это, то мы не сможем нормально играть". Это звучало бы как претензия, а это последнее, что нам сейчас необходимо", — подытожил Юрген Клопп.

Ближайшим матчем Ливерпуля станет очередное противостояние против Манчестер Юнайтед, которое пройдет 24 января, в 19:00 по киевскому времени, в рамках 1/16 финала Кубка Англии.