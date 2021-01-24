Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Челси одержал уверенную победу над Лутон Таун из второго по силе дивизиона страны.

Главным героем этого поединка стал нападающий Тимо Абрахам, который оформил в ворота соперника хет-трик и позволил "пенсионерам" выйти в следующий раунд турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси — Лутон:

Челси — Лутон Таун 3:1

Голы: Абрахам, 11, 17, 74 — Кларк, 30

Челси: Кепа, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Зума, Маунт (Ковачич, 84), Пулишич (Хадсон-Одои, 70), Зиеш (Хавертц, 77), Гилмор, Абрахам (Жиру, 77), Вернер.

Лутон: Слуга, Локьер, Брэдли, Бри (Луа-Луа, 61), Раддок-Мпанзу, Нейсмит (Монкур, 75), Дьюзбери-Холл, Кларк, Корник (Коллинз, 60), Танниклифф (Берри, 61), Ри (Поттс, 46).

Предупреждение: Кларк.

Тимо Вернер не реализовал пенальти на 86-й минуте