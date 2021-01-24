Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.
Футболисты Челси, Getty Images
24 января 2021, 18:46
В рамках 1/16 финала Кубка Англии Челси одержал уверенную победу над Лутон Таун из второго по силе дивизиона страны.
Главным героем этого поединка стал нападающий Тимо Абрахам, который оформил в ворота соперника хет-трик и позволил "пенсионерам" выйти в следующий раунд турнира.
Смотрите видео голов и обзор матча Челси — Лутон:
Челси — Лутон Таун 3:1
Голы: Абрахам, 11, 17, 74 — Кларк, 30
Челси: Кепа, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Зума, Маунт (Ковачич, 84), Пулишич (Хадсон-Одои, 70), Зиеш (Хавертц, 77), Гилмор, Абрахам (Жиру, 77), Вернер.
Лутон: Слуга, Локьер, Брэдли, Бри (Луа-Луа, 61), Раддок-Мпанзу, Нейсмит (Монкур, 75), Дьюзбери-Холл, Кларк, Корник (Коллинз, 60), Танниклифф (Берри, 61), Ри (Поттс, 46).
Предупреждение: Кларк.
Тимо Вернер не реализовал пенальти на 86-й минуте