Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/16 финала Кубка Англии, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль вновь сойдутся в рамках Северо-западного дерби, однако будут выяснять сильнейшего между собой уже в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

Оле-Гуннар Солскьяер, по сравнению с прошлой игрой против Фулхэма (2:1), провел ротацию в стартовом составе своей команды на позиции голкипера — Хендерсон сыграет с первых минут, обороны — Линделеф составит пару Магуайру в центре защиты, а также полузащиты, где Мактоминей сменил Фреда, а вместо Фернандеша и Мартиаля игру с первых минут начнут ван де Беек и Рашфорд соответственно.

От Юргена Клоппа отмечаем переход на схему с двумя форвардами, в которой нашлось место для Риса Уильямса в центре обороны, Милнера и Джонса в полузащите, а пару нападающих составят Салах и Фирмино.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Мактоминей — Гринвуд, ван де Беек, Рашфорд — Кавани.

Запасные: Де Хеа, Теллес, Туанзебе, Фернандеш, Фред, Джеймс, Мата, Матич, Мартиаль.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум — Тиаго, Милнер — Джонс — Салах, Фирмино.

Запасные: Келлехер, Мане, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Шакири, Ориги, Филлипс, Н. Уильямс.

Матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.