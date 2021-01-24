Англия

Немецкий полузащитник попрощался с лондонцами.

Месут Озил, перешедший в Фенербахче, поблагодарил Арсенал за время, проведенное в клубе.

"Я хотел бы поблагодарить клуб за это удивительное путешествие за последние семь с половиной лет. Поддержка, которую я чувствовал со стороны команды и болельщиков во время пребывания здесь, была поистине невероятной, и я всегда буду за это благодарен.

Вместе мы впервые за долгие годы выиграли трофеи и создали воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Болельщики Арсенала навсегда останутся в моем сердце.

Я хотел бы поблагодарить Эду Гаспара за то, что он помог найти профессиональное и достойное решение в последние несколько дней, и я желаю всем в клубе всего наилучшего в их попытках вернуть Арсенал на вершину, к которой мы принадлежим. ”

Последние несколько месяцев были не самыми легкими. Как и любой футболист, я хочу каждую минуту играть за свою команду. Однако в жизни не всегда все складывается так, как мы хотим или ожидаем.

Но важно искать в жизни положительные, а не отрицательные стороны, поэтому я стараюсь жить без сожалений и обид. Работа в Арсенале была больше, чем просто футбол", — приводит слова Озила Apnews.

В текущем сезоне Озил не провел за первую команду "канониров" ни одного поединка, оставшись вне списка заявленных футболистов как на Премьер-лигу, так и на Лигу Европы.

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