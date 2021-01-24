Турция

У турецкого клуба еще до момента подписания контракта с футболистом имеются внушительные долги перед инвесторами.

Как стало известно немецкому изданию Bild, президент турецкого Фенербахче Али Коч запустил благотворительную компанию среди фанатов клуба с целью собрать аккумулировать средства для покрытия зарплатной ведомости немецкого полузащитника Месута Озила, чей переход в стан "канареек" ожидается уже в ближайшее время.

Согласно некоторым данным, размер оклада экс-игрока Арсенала составит 13 млн фунтов стерлингов в год, что является сокращенной суммой от его зарплаты во время выступлений на Британских островах (18 млн фунтов стерлингов).

Принять участие в благотворительной кампании сможет каждый болельщик из Турции, отправив SMS-сообщение на номер 1907 (год основания Фенербахче) стоимостью 2 фунта стерлингов (20 турецких лир).

С помощью подобного шага клуб надеется привлечь, как минимум, 2 млн евро со стороны фанатов, хотя сам президент Фенербахче не ограничивается в своих раздумьях на эту тему: "У нас есть просьба к нашим фанатам. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас, мы все еще зависим от вашей финансовой поддержки. В день подписания попрошу побить рекорд. С помощью смс-кампании. Может быть, 300 000, 500 000 или даже миллион текстовых сообщений собираются вместе. Эта поддержка пойдет нам на пользу".

Причиной столь экзотического шага стали серьезные финансовые долги клуба, которые, по некоторой информации, превысили 520 млн евро.

Клуб также надеется получить внушительную прибыль от продажи клубной атрибутики. По предварительным данным, Фенербахче намерен реализовать около 1 млн футболок с фамилией Месута на спине уже до конца 2021 года.

В ближайшее время, как сообщает источник, будут уточнены окончательные детали контракта Озила с Фенербахче. Медицинский осмотр и подпись должны быть произведены в ближайшие дни. Официальная презентация запланирована на вторник, 26 января.