Англия

Легенда "синих" лишиться своей должности из-за неудовлетворительных результатов.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард в ближайшее время будет отправлен в отставку. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, объявление об уходе 42-летнего английского специалиста ожидается уже сегодня.

Также отмечается, что руководство клуба попросило футболистов не приезжать сегодня утром на тренировочную базу.

Напомним, что вчера Челси пробился в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв Лутон Таун со счетом 3:1.

После 19 туров "синие" находятся на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 29 очков.

Ранее сообщалось, что фаворитом на замену Лампарда является экс-наставник ПСЖ Томас Тухель.