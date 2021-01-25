Англия

Лондонский клуб попрощался со своей легендой.

Челси на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Фрэнка Лампарда.

42-летний англичанин возглавил "синих" летом 2019 года. В прошлом сезоне команда финишировала четвертой в АПЛ и вылетела на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Челси занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, а также обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с мадридским Атлетико.

Накануне "синие" обыграли Лутон (3:1) и пробились в 1/8 финала Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на замену Лампарда является бывший наставник ПСЖ Томас Тухель.