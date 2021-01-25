Англия

Позиция главного тренера лондонского клуба не останется пустовать надолго.

Как стало известно накануне, в понедельник, 25 января, лондонский Челси готовит объявление об отставке с поста главного тренера Фрэнка Лампарда.

Однако, данная должность в структуре "пенсионеров" не будет оставаться вакантной на длительный промежуток времени. Согласно информации от ряда авторитетных журналистов, в числе которых итальянец Фабрицио Романо, корреспондент Daily Telegraph Мэтт Лоу и репортер Sky Sports Макс Бьелефельд, главным претендентом на смену английского специалиста является экс-наставник ПСЖ Томас Тухель.

Стоит напомнить, что недавно немецкого главного тренера потеснил на аналогичной должности во французском ПСЖ аргентинец Маурисио Почеттино.

При этом, журналист Фабрицио Романо называет судьбу Лампарда в Челси "уже окончательно предрешенной".

"Синие" в текущий момент сезона занимают девятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сумев за первый круг набрать 29 очков. При этом, Челси полностью провалил начало зимнего периода, а продвижение по сетке Кубка Англии не особо помогло Лампарду сохранить его должность.