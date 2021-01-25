Президент "синих" прокомментировал решение клуба уволить главного тренера команды.
Роман Абрамович, Getty Images
25 января 2021, 14:13
Владелец лондонского Челси Роман Абрамович объяснил решение об увольнении главного тренера команды Фрэнка Лампарда.
"Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что у меня прекрасные отношения с Фрэнком, и я очень его уважаю.
Он очень порядочный человек и обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что лучшего всего сменить главного тренера.
От имени всех членов клуба, правления и лично от меня хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем. Он — важная икона этого великого клуба, и его статус здесь остается неизменным. На Стэмфорд Бридж его всегда будут тепло приветствовать", — приводит слова Абрамовича пресс-служба Челси.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером Челси станет экс-наставник ПСЖ Томас Тухель.