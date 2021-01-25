Англия

Президент "синих" прокомментировал решение клуба уволить главного тренера команды.

Владелец лондонского Челси Роман Абрамович объяснил решение об увольнении главного тренера команды Фрэнка Лампарда.

"Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что у меня прекрасные отношения с Фрэнком, и я очень его уважаю.

Он очень порядочный человек и обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что лучшего всего сменить главного тренера.

От имени всех членов клуба, правления и лично от меня хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем. Он — важная икона этого великого клуба, и его статус здесь остается неизменным. На Стэмфорд Бридж его всегда будут тепло приветствовать", — приводит слова Абрамовича пресс-служба Челси.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером Челси станет экс-наставник ПСЖ Томас Тухель.