Немецкий специалист не захотел возглавлять лондонцев.
Ральф Рангник, фото getty images
25 января 2021, 19:28
Челси после увольнения Фрэнка Лампарда находится в поисках нового главного тренера.
Как сообщает Sky Sports, "синие" связывались с Ральфом Рангником, но тот не захотел возглавлять клуб на временной основе.
Отметим, что немецкий специалист покинул пост главы отдела спорта Ред Булл после неудачных переговоров с Миланом.
Ранее Ральф Рангник тренировал Лейпциг, Шальке и Хоффенхайм.
Напомним, что другим претендентом на пост главного тренера Челси остается другой немец — Томас Тухель, которые ранее покинул ПСЖ.