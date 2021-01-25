Англия

Немецкий специалист не захотел возглавлять лондонцев.

Челси после увольнения Фрэнка Лампарда находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщает Sky Sports, "синие" связывались с Ральфом Рангником, но тот не захотел возглавлять клуб на временной основе.

Отметим, что немецкий специалист покинул пост главы отдела спорта Ред Булл после неудачных переговоров с Миланом.

Ранее Ральф Рангник тренировал Лейпциг, Шальке и Хоффенхайм.

Напомним, что другим претендентом на пост главного тренера Челси остается другой немец — Томас Тухель, которые ранее покинул ПСЖ.