Англия

Немецкий специалист станет сменщиком Фрэнка Лампарда.

Руководство Челси определилось с заменой для Фрэнка Лампарда, который сегодня, 25 января, был уволен с поста главного тренера первой команды.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новым наставником "пенсионеров" станет немецкий специалист Томас Тухель, ранее возглавлявший Пари Сен-Жермен, дортмундскую Боруссию и Майнц 05.

По информации источника, стороны согласовали все условия сделки, а о самом назначении Тухеля на пост главного тренера Челси будет официально объявлено в ближайшее время.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.