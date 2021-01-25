Немецкий специалист станет сменщиком Фрэнка Лампарда.
Томас Тухель, Getty Images
25 января 2021, 17:12
Руководство Челси определилось с заменой для Фрэнка Лампарда, который сегодня, 25 января, был уволен с поста главного тренера первой команды.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новым наставником "пенсионеров" станет немецкий специалист Томас Тухель, ранее возглавлявший Пари Сен-Жермен, дортмундскую Боруссию и Майнц 05.
По информации источника, стороны согласовали все условия сделки, а о самом назначении Тухеля на пост главного тренера Челси будет официально объявлено в ближайшее время.
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