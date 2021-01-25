Уругвайский полузащитник переберется в испанский чемпионат.
Факундо Пельистри, getty images
25 января 2021, 21:39
Полузащитник Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри может перебраться в Сельту на правах аренды, сообщает The Athletic.
Источник утверждает, что агент футболиста считает переход уругвайца в аренду неизбежен.
Пельистри является воспитанником Пеньяроля, дебютировав в первой команде в августе 2019-го.
Всего в футболке "черно-золотых" 18-летний игрок провел 37 поединков, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.