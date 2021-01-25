Англия

Уругвайский полузащитник переберется в испанский чемпионат.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри может перебраться в Сельту на правах аренды, сообщает The Athletic.

Источник утверждает, что агент футболиста считает переход уругвайца в аренду неизбежен.

Пельистри является воспитанником Пеньяроля, дебютировав в первой команде в августе 2019-го.

Всего в футболке "черно-золотых" 18-летний игрок провел 37 поединков, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

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