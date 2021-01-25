Украина

Бразильский хавбек вскоре может перебраться в один из европейских чемпионатов.

Атакующий полузащитник Цзянсу Сунин Алекс Тейшейра, известный по выступлениям за донецкий Шахтер, может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Fichajes.net, на данный момент в услугах 31-летнего бразильца заинтересованы сразу три европейских клуба, среди которых называются Астон Вилла, Бенфика и, собственно, Шахтер Донецк.

Клуб из английской Премьер-лиги готов предложить Тейшейре контракт на два года с возможность продления еще на один сезон, тогда как со стороны Бенфики и Шахтера говорится пока только об интересе.

В прошлом сезоне бразильский хавбек провел в футболке Цзянсу Сунин 20 поединков, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее сообщалось, что вариант с его подписанием рассматривает клуб из Саудовской Аравии.

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