Англия

Наставник "горожан" поприветствовал немецкого специалиста в АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост наставника лондонского Челси.

"Я рад приветствовать его. Я уверен, что он добьется успеха с Челси, ведь это исключительный тренер. Очень рад видеть его здесь.

Когда я работал в Баварии, я встречался с ним на играх против Майнца и Боруссии. Он отлично поработал в этих клубах. Под его руководством "шмели" были очень сильны. Бавария с большим трудом победила в Бундеслиге в том году. Он мой друг и я рад, что он здесь", – сказал Гвардиола для Eurosport.

Ранее сам Томас Тухель прокомментировал свой переход в стан лондонского Челси.

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