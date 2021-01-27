Англия

Наставник "синих" поделился впечатлениями от назначения в лондонский клуб.

Новый главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал свой переход в стан "синих".

"Я хотел бы поблагодарить Челси за оказанное мне и моему штабу доверие. Мы все очень уважаем работу, проделанную Фрэнком Лампардом.

В то же время я не могу дождаться знакомства со своей новой командой и стать участником самого захватывающего футбольного турнира. Я благодарен, что стал частью этой семьи – ощущения неописуемые", – цитирует специалиста официальный сайт Челси.

Ранее сообщалось, что владелец Челси Роман Абрамович потерял впечатляющие 110 миллионов евро из-за досрочных увольнений главных тренеров лондонской команды.