Наставник "синих" поделился впечатлениями от назначения в лондонский клуб.
Томас Тухель, Getty Images
27 января 2021, 08:53
Новый главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал свой переход в стан "синих".
"Я хотел бы поблагодарить Челси за оказанное мне и моему штабу доверие. Мы все очень уважаем работу, проделанную Фрэнком Лампардом.
В то же время я не могу дождаться знакомства со своей новой командой и стать участником самого захватывающего футбольного турнира. Я благодарен, что стал частью этой семьи – ощущения неописуемые", – цитирует специалиста официальный сайт Челси.
Ранее сообщалось, что владелец Челси Роман Абрамович потерял впечатляющие 110 миллионов евро из-за досрочных увольнений главных тренеров лондонской команды.