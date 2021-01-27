Англия

Капитан мерсисайдцев готовится к матчу против "шпор".

Джордан Хендерсон приступил к тренировкам в общей группе перед игрой против Тоттенхэма в рамках чемпионата Англии, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

Юрген Клопп также отметил, что Жоэль Матип тоже принимал участие в тренировке, но он пока будет наблюдать за игроками, чтобы понять — готовы они играть или нет.

Мерсисайдцы переживают не лучший момент сезона, проведя серию неудачных поединков.

Матч Тоттенхэм — Ливерпуль запланирован на четверг, 28 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.