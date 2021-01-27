Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед может перебраться в стан молотобойцев

Вест Хэм приблизился к подписанию Джесси Лингарда, сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнстейн.

Источник утверждает, что "молотобойцам" придется заплатить за арендное соглашение полузащитника порядка миллиона фунтов.

Лингард готов покинуть Юнайтед. На его счету в текущем сезоне лишь три игры, в которых он не отличался голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер рассчитывает на футболиста на вторую половину сезона.