Джесси Лингард, getty images
27 января 2021, 20:29
Вест Хэм приблизился к подписанию Джесси Лингарда, сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнстейн.
Источник утверждает, что "молотобойцам" придется заплатить за арендное соглашение полузащитника порядка миллиона фунтов.
Лингард готов покинуть Юнайтед. На его счету в текущем сезоне лишь три игры, в которых он не отличался голевыми действиями.
Ранее сообщалось, что главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер рассчитывает на футболиста на вторую половину сезона.