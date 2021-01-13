Франция

Футболист не получает игровой практики в МЮ.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард может перейти в Ниццу.

По информации Sky Sports, речь идет об аренде футболиста до конца текущего сезона. Клубы уже провели переговоры.

Отметим, Джейсси не получает должной игровой практики в МЮ. На его счету в текущем сезоне лишь три игры, в которых он не отличался голевыми действиями.

Нынешний контракт Лингарда с "красными дьяволами" рассчитан до 2022 года.

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