Вест Хэм подписал Саида Бенрахму на постоянной основе, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

"Молотобойцы" заплатят Брентфорду за футболиста сумму порядка 20 миллионов фунтов плюс бонусные выплаты.

В текущем сезоне Бенраахма провел 16 поединков, в которых отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Вест Хэм продвинулся в переговорах по Джесси Лингарду.