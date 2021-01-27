Англия

"Молотобойцы" выплатили необходимую сумму за футболиста.

Вест Хэм подписал Саида Бенрахму на постоянной основе, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

"Молотобойцы" заплатят Брентфорду за футболиста сумму порядка 20 миллионов фунтов плюс бонусные выплаты.

В текущем сезоне Бенраахма провел 16 поединков, в которых отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Вест Хэм продвинулся в переговорах по Джесси Лингарду.