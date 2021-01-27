"Молотобойцы" выплатили необходимую сумму за футболиста.
Саид Бенрахма, getty images
27 января 2021, 22:28
Вест Хэм подписал Саида Бенрахму на постоянной основе, сообщает авторитетное издание Sky Sports.
"Молотобойцы" заплатят Брентфорду за футболиста сумму порядка 20 миллионов фунтов плюс бонусные выплаты.
В текущем сезоне Бенраахма провел 16 поединков, в которых отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что ранее Вест Хэм продвинулся в переговорах по Джесси Лингарду.