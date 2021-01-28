Англия

Наставник Манчестер Юнайтед поделился эмоции от сенсационного поражения его команды аутсайдеру АПЛ.

В рамках двадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле не смог обыграть главного аутсайдера национального первенства — Шеффилд Юнайтед (1:2), в результате чего лишился возможности вернуться на первую строчку турнирной таблице, которую успел оккупировать их сосед по городу — Манчестер Сити.

Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 1:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер на послематчевой пресс-конференции не скрывал своего разочарования от "шокирующего поражения", заявив, что его команда "не сумела преодолеть трудности, с которыми ей пришлось столкнуться".

"Я разочарован выступлением своей команды, — сказал норвежский специалист, — Мы начали игру в нормальном темпе, но пропустили уже с первой атаки соперников. За нами всегда сохранялось владение мячом, но если пропускать такие голы, то ожидать положительного результата будет сложно. Мы давили на соперников, но не смогли создать достаточно моментов для большего количества собственных голов.

Нам не хватило вдохновения. Соперники хорошо защищались, но с нашей стороны совершенно не последовало идей для взлома их обороны. Я вынужден признать этот огрех в действиях моей команды".

Во время первого забитого Шеффилд Юнайтед мяча, как считает наставник Манчестер Юнайтед, был фол против голкипера Давида де Хеа: "Если посмотреть повтор, то можно увидеть явный фол против де Хеа.

Непосредственно во время игры я этого не увидел, но у арбитров нынче есть возможность посмотреть повтор. Билли Шарп явно мешал Давиду выйти на перехват этой подачи. При этом, гол Мартиаля с нашей стороны был отменен в схожей ситуации. Считаю, что и этот момент был ошибкой бригады арбитров".

"Считаю, что команда подвергнется справедливой критике в ближайшие дни. Сомневаюсь, что кому-то удастся ее избежать. Однако нам необходимо забыть этот результат как можно быстрее, и уже начинать подготовку к субботней игре против Арсенала. Нам нужна победа, потому что мы все равно находимся в хорошей форме, равно как и будущий соперник", — подытожил Оле-Гуннар Солскьяер.

Напомним, что своей победой "клинкам" удалось прервать 13-матчевую беспроигрышную серию Манчестер Юнайтед.

Поединок Арсенал — Манчестер Юнайтед состоится 30 января, в 19:30 по киевскому времени.