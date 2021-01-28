Англия

Юный аргентинский нападающий лишь дважды попал в заявку основной команды.

Когда уругвайский нападающий Факундо Пельистри осенью 2020 года совершал переход из Пеньяроля в Манчестер Юнайтед, он и не мог подумать, что за следующие полгода так и не сможет полноценно дебютировать в составе основной команды "Красных дьяволов".

19-летний атакующий футболист за этот период провел 8 поединков (643 минуты) в составе резервной команды Манчестер Юнайтед, в течении которых сумел отличиться тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Впрочем, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, уругваец вполне может получить практику в европейском футболе в составе клубов из других стран. В очередь за игроком уже успели выстроиться итальянские Болонья, Парма и Монца, бельгийские Брюгге и Зюльте Варегем, а также испанские Алавес, Сельта из Виго и Альмерия.

Действующее соглашение с "Красными дьяволами" у игрока рассчитано до лета 2025 года, а двумя матчем "взрослой" команды, в которых у него был теоретический шанс дебютировать, стали игры против турецкого Башакшехира и французского ПСЖ в рамках Лиги чемпионов УЕФА.