"Красные дьяволы" усилились молодым вингером.
Факундо Пеллистри, manutd.com
06 октября 2020, 07:05
Полузащитник Пеньяроля Факундо Пеллистри перешел в Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт английского клуба.
Уругвайский вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "красными дьяволами". Сумма трансфера составила 8,5 млн евро.
Пеллистри является воспитанником Пеньяроля, дебютировав в первой команде в августе 2019-го. Всего в футболке "черно-золотых" 18-летний игрок провел 37 поединков, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что игроком Манчестер Юнайтед стал Эдинсон Кавани.