Полузащитник Пеньяроля Факундо Пеллистри перешел в Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт английского клуба.

Уругвайский вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "красными дьяволами". Сумма трансфера составила 8,5 млн евро.

Пеллистри является воспитанником Пеньяроля, дебютировав в первой команде в августе 2019-го. Всего в футболке "черно-золотых" 18-летний игрок провел 37 поединков, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что игроком Манчестер Юнайтед стал Эдинсон Кавани.