Англия

Французский полузащитник не исключает, что останется в стане "красных дьяволов".

Поль Погба поведал о том, что получает удовольствие от игры за Манчестер Юнайтед и обсудит с клубом контракт.

"У меня есть действующее соглашение с Манчестер Юнайтед, в котором я получаю удовольствие от игры. У меня остался год по контракту. Я собираюсь обсудить контракт с клубом. Посмотрим, что из этого получится.

Сейчас моя цель — выиграть что-то. Это единственное, о чем я думаю. Мне нужно это давление. Хочу играть против топ-игроков и топ-клубов. Это мой двигатель", — сказал Погба BT Sport.

Напомним, ранее Поль Погба заявил, что Манчестер Юнайтед еще далеко до выигранного трофея.