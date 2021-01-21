Англия

Хавбек "красных дьяволов" прокомментировал пребывание своего клуба на вершине турнирной таблицы.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и автор победного гола в поединке против Фулхэма Поль Погба прокомментировал лидерство своего клуба в английской Премьер-лиге.

"Этого мало. Нам еще далеко до трофея. Было непросто забраться на вершину, а еще сложнее будет здесь остаться. Мы еще ничего не сделали. Нам нужно продолжать работать. Манчестер Юнайтед доволен ситуацией, и мы хотим, чтобы это продолжалось.

Если мы будем думать, что мы уже победили, то для Манчестер Юнайтед это будет ошибкой", – приводит слова Погба Goal.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед совершил рекордный камбэк в АПЛ.