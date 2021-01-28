Бразильский полузащитник пополнил лазарет команды.
Фабиньо, getty images
28 января 2021, 21:59
Фабиньо оказался вне заявки Ливерпуля в поединке 20-го тура АПЛ против Тоттенхэма из-за мышечного повреждения, сообщает официальный сайт "красных".
Бразильский полузащитник пополнил и без того многочисленный состав лазарета мерсисайдцев. Особенно это касается оборонительной линии, где Фабиньо играл вынужденно.
Отметим, что Юрген Клопп, в свою очередь, теперь может рассчитывать на Жоэля Матипа, который занял место в старте в игре против "шпоры".
Матч Тоттенхэм — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.