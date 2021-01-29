Англия

Немецкий специалист вошел в историю турнира.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль сумел обыграть Тоттенхэм (3:1).

Эта победа стала пятой для Югрена Клоппа над Жозе Моуриньо в рамках Премьер-лиги.

В этом показателе он обошел таких тренеров, как Пеп Гвардиола (3 победы), Алекс Фергюсон (1 победа), Арсен Венгер (1 победа) и других.

Отметим, что Жозе работал в АПЛ с тремя командами: Челси (2004-2007, 2013-2015), Манчестер Юнайтед (2016-2018) и Тоттенхэм (2019 — н.в).

Что касается Клоппа, то он переехал в Англию в 2015 году, возглавив Ливерпуль.

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