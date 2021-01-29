Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями и сенсациями. Минувший не стал исключением из правил и преподнес нам несколько сюрпризов.

Так, Арсенал взял реванш у Саутгемптона за вылет из Кубка Англии, Томас Тухель дебютировал на посту главного тренера Челси, Манчестер Юнайтед опозорился в матче с Шеффилд Юнайтед, а Юрген Клопп разобрался с Жозе Моуриньо.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 20-Й ТУР

Арсенал взял верх над над ослабленным Саутгемптоном

Вылетев из Кубка Англии на стадии 1/16 финала, уже в следующем матче подопечным Микеля Артеты вновь предстояло встретиться с Саутгемптоном. По составу Арсенала в кубковом противостоянии можно было сделать простой вывод, что результат в поединке Премьер-лиги стал для "канониров" приоритетным. А вот тренерский штаб Ральфа Хазенхюттля встретился лицом к лицу с кадровыми проблемами в оборонительной линии ввиду отсутствия сразу трех основных футболистов — Кайла Уокера-Питерса, Райана Бертранда и Янника Вестергора.

Несмотря на шальной гол "святых" в самом начале матча после подачи с углового (стандарты — главная сила Саутгемптона в текущем сезоне), Арсеналу спустя непродолжительный период времени удалось вернуть равновесие в счете благодаря голу Николя Пепе. Интересно, что именно ивуариец потерял Стюарта Армстронга в моменте с пропущенным мячом пятью минутами ранее. Можно сказать, что Николя реабилитировался за свою позиционную ошибку, да и в целом он провел хороший матч и даже напомнил о своем умении обыгрывать соперников один в один.

Учитывая вышеупомянутые кадровые проблемы в стане команды Хазенхюттля, Арсеналу удалось дожать соперника и взять реванш за поражение в Кубке Англии. Седрик Соареш, подменявший на левом фланге обороны Кирана Тирни, настолько был мотивирован против своей бывшей команды, что, по моему мнению, стал лучшим игроком матча. И как бы Давид Луис не пытался периодически "помочь" Саутгемптону, Арсенал в итоге оказался всего в пяти очках от еврокубковой зоны, хотя недавно многие иронично подшучивали на счет Чемпионшипа.

Челси — Вулверхэмптон. Нулевая ничья, которая устроила всех

Поединок против Вулверхэмптона стал для Томаса Тухеля первым на посту главного тренера Челси, но назвать это "дебютом" можно лишь отчасти. Каких-либо кардинальных изменений в игре "пенсионеров" ожидать было глупо, ведь только за день до самого матча немецкого специалиста официально объявили в качестве сменщика Фрэнка Лампарда.

В целом, о какой победе Челси можно было думать, когда даже стартовый состав выбирался Тухелем на основе того, что он, грубо говоря, ранее видел по телевизору? Менять схему новый наставник лондонского клуба также не стал, но немного изменил роли атакующих игроков. При расстановке 4-2-3-1 Кай Хаверц выступал левым вингером с частыми смещениями в центр, справа действовал Хадсон-Одои, а в Хаким Зийех номинально располагался на позиции "десятки", но по факту играл в полуфланге. Тимо Вернер, в свою очередь, остался на скамейке запасных вплоть до финального свистка, хотя его появление в старте изначально прогнозировалось и болельщиками, и экспертами.

В принципе, на этом интересные моменты в данном противостоянии закончились (хотя "волки" создали некоторые проблемы сопернику после перерыва). Как кризисным Челси, так и переживающим далеко не лучший период Вулверхэмптоном, который серьезно сдал после травмы ключевого центрфорварда Рауля Хименеса, ничейный результат расценивался в качестве "положительного". Команды разошлись миром еще до стартового свистка, но как-то винить их в этом будет не совсем правильно.

Манчестер Юнайтед хотел сэкономить силы, за что серьезно поплатился

Шеффилд Юнайтед, занимающий последнюю строчку в турнирной таблице, одержал свою второю победу в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Если успех в поединке с крайне разочаровывающим Ньюкаслом нельзя назвать какой-то сенсацией, то вот добытых три очка в гостях с Манчестер Юнайтед ожидать не мог практически никто, тем более с учетом результатов манкунианцев в последних матчах.

Когда команда Криса Уайлдера ушла на перерыв с минимальным преимуществом в счете, сомнений касательно предстоящего "привычного" камбэка в исполнении "красных дьяволов" было немного. Тем не менее, именно против Шеффилд Юнайтед мы наглядно увидели, что ждет Манчестер Юнайтед в случае "выключенных" Бруну Фернандеша, Поля Погба и других лидеров команды. Понятно, что предыдущий кубковый поединок с Ливерпулем и предстоящая встреча с Арсеналом на Эмирейтс вынудили МЮ экономить силы, но настолько недооценивать "клинков" — тотальный провал и позор со стороны тренерского штаба Оле-Гуннара Солскьяера.

Пусть не обошлось и без удачи, но игроки Шеффилд Юнайтед справедливо наказали манкунианцев, которые буквально отказывались отрабатывать в обороне и выступали в качестве зрителей в кинотеатре во время атак соперника. Больше всего жаль в данной ситуации Туанзебе, от которого мяч предательски срезался в ворота Манчестер Юнайтед, но за это молодому защитнику нужно сказать большое "спасибо" партнерам по команде. Ко всему этому не хватало только гола Макголдрика, не реализовавшего в другом моменте выход один на один, ударом внешней стороной стопы.

Ливерпуль прервал неудачную серию и вернулся в зону Лиги чемпионов

Еще в декабре матч Ливерпуля и Тоттенхэма был битвой за лидерство между двумя специалистами с абсолютно противоположными подходами к построению игры своих команд. Взгляды на футбол у Клоппа и Моуриньо с того времени не изменились, но теперь вместо первой строчки в таблице они боролись за возвращение в зону Лиги чемпионов.

Развитие событий в центральном поединке тура между Ливерпулем и Тоттенхэмом не стало большим удивлением. Жозе Моуриньо выбрал характерную для себя оборонительную стратегию "выжидающего", тогда как команда Юргена Клоппа активно атаковала и заставляла включаться в игру голкипера "шпор" Уго Льориса. Нельзя не отметить, что если бы Сон Хын Мин не забрался в минимальный офсайд в моменте с голом уже на третьей минуте, развитие событий в данном поединке могло пойти полностью по плану Моуриньо, но произойти этому было не суждено.

Прагматизм Жозе когда-то доведет его до тотального краха, а матч с Ливерпулем — не первый, но явный тому звоночек. Три удара за весь поединок, а xG единственного гола составляет всего 0,03 — крайне скудно для команды, которая претендует на попадание в Лигу чемпионов. Победа над Тоттенхэмом может предоставить неплохой положительный импульс кризисному Ливерпулю, а клубу из Северного Лондона — дальнейшие неприятности с учетом выбывшего на несколько недель Харри Кейна (прошлый сезон — наглядное тому подтверждение). Правда, и самим мерсисайдцам продолжает не везти с травмами игроков оборонительной линии. Матип снова получил повреждение, а подписание Ливерпулем нового центрального защитника уже этой зимой становится более вероятным.

Одной строкой

Лидс отстоял три очка против Ньюкасла. Команда Марсело Бьелсы умеет не только продуктивно атаковать, но и оборонятся. Как минимум, против сегодняшнего Ньюкасла, пребывающего в ужаснейшей форме, это оказалось вполне выполнимой задачей.

Вест Хэм перестрелял Кристал Пэлас. Лондонское дерби подарило зрителям пять забитых мячей, но именно "молотобойцы" ожидаемо вышли победителями из этой голевой перестрелки. Нельзя не отметить, что полузащитник Томаш Соучек оформил дубль и теперь имеет в своем активе аж семь голов в текущем сезоне АПЛ. Возможно, именно из-за этого Вест Хэм не спешит искать замену перешедшему в Аякс центрфорварду Себастьяну Алле?

Манчестер Сити уничтожил Вест Бромвич. Если помните, после ничейного результата в предыдущем матче с "горожанами" Славен Билич был уволен с поста главного тренера Вест Бромвича, а его сменщиком стал Сэм Аллардайс. Пока Биг Сэму не удается найти в своем шкафу спасательный круг для "дроздов", но и соперник был на три головы выше. Коротко: Канселу — убийца, Гюндоган — голеадор, победа Манчестер Сити со счетом 5:0 и единоличное лидерство в турнирной таблице АПЛ.

Бернли "отскочил" в матче с Астон Виллой. Трудно объяснить, как это произошло, но подопечные Дина Смита умудрились пропустить практически все, что летело и не летело в их ворота. Бывает в АПЛ и такое, но справедливости ради стоит признать, что игроки Бернли не наиграли в данном поединке даже на один гол, но в действительности забили целых три.

Льюис Данк — настоящий герой Брайтона в матче с Фулхэмом. "Чайки" недобирают очков в текущем сезоне АПЛ, но во вчерашнем поединке с Фулхэмом они рисковали и вовсе потерпеть поражение в заключительные минуты второго тайма. Если бы не защитник Льюис Данк со своим самоотверженным спасением ворот от пропущенного гола, то Брайтону снова бы пришлось довольствоваться только высоким показателем xG (2,28), а не нулевой ничьей.

Лестер разошелся миром с Эвертоном. Колоссальная разница ударов по воротам в пользу команды Брендона Роджерса может ввести в заблуждение, однако на самом деле практически все эти попытки не представляли серьезной угрозы для ворот "ирисок". Преимущество во владении мячом не всегда становится определяющим фактором в достижении результата, поэтому справедливая ничья.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 21-Й ТУР

Турнирная таблица:

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Манчестер Сити 19 12 5 2 36 13 23 41 2 Манчестер Юнайтед 20 12 4 4 37 27 10 40 3 Лестер Сити 20 12 3 5 36 22 14 39 4 Ливерпуль 20 10 7 3 40 23 17 37 5 Вест Хэм 20 10 5 5 30 24 6 35 6 Тоттенхэм 19 9 6 4 34 20 14 33 7 Эвертон 18 10 3 5 29 22 7 33 8 Челси 20 8 6 6 33 23 10 30 9 Арсенал 20 9 3 8 26 20 6 30 10 Астон Вилла 18 9 2 7 33 21 12 29 11 Саутгемптон 19 8 5 6 27 24 3 29 12 Лидс 19 8 2 9 32 35 -3 26 13 Вулверхэмптон 20 6 5 9 21 29 -8 23 14 Кристал Пэлас 20 6 5 9 24 36 -12 23 15 Бернли 19 6 4 9 13 24 -11 22 16 Ньюкасл 20 5 4 11 19 34 -15 19 17 Брайтон 20 3 9 8 22 29 -7 18 18 Фулхэм 19 2 7 10 15 27 -12 13 19 Вест Бромвич 20 2 5 13 15 48 -33 11 20 Шеффилд Юнайтед 20 2 2 16 12 33 -21 8

Никита Евтушенко, Football.ua