Англия

Норвежский специалист также высказался о защитнике и голкипере своего клуба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер подтвердил предстоящую аренду хавбека "красных дьяволов" Джесси Лингарда, а также прокомментировал слухи о смене клубов Моркосом Рохо и Серхио Ромеро.

"Вероятно, Лингард скоро уйдет в аренду в Вест Хэм. А Маркос Рохо, скорее всего, вернется в Аргентину. Осталось лишь оформить документы.

Касательно Серхио Ромеро я ничего не слышал. Он планирует остаться с нами до завершения своего контракта", – цитирует Солскьяера Sky Sports.

Ранее главный тренер манкунианского клуба прокомментировал трансферную ситуацию Манчестер Юнайтед.

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