Англия

Хавбек Манчестер Юнайтед сменить в ближайшее время сменит клуб.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард в ближайшее время станет игроком Вест Хэма, сообщает Sky Sports.

Арендное соглашение с 28-летним англичанином будет рассчитано до конца нынешнего сезона. Сумма сделки оценивается в 3 миллиона фунтов стерлингов с учетом стоимости аренды и зарплаты футболиста.

Помимо "молотобойцев" в услугах Лингарда были заинтересованы Ньюкасл и Вест Бромвич, но на эти предложения футболист ответил отказом.

В нынешнем сезоне Лингард провел всего лишь три поединка, в которых отыграл 179 минут.