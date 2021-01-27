Главный тренер манкунианцев прокомментировал трансферную ситуацию.
Оле-Гуннар Солскьяер, фото getty images
27 января 2021, 21:23
Оле-Гуннар Солскьяер не ждет входящих трансферов в этом месяце и очень доволен составом команды.
"Состав команды сильный, качественный. Иногда мне очень тяжело решать, кого оставить вне заявки. Я удивлюсь, если мы кого-то подпишем", — приводит слова Солскьяера Goal.
Большинство трансферных слухов около "красных дьяволов" связаны с исходящими переходами Лингарда, Рохо, Ромеро и других.
Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед покинул нападающий Одион Игало.