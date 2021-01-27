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Главный тренер манкунианцев прокомментировал трансферную ситуацию.

Оле-Гуннар Солскьяер не ждет входящих трансферов в этом месяце и очень доволен составом команды.

"Состав команды сильный, качественный. Иногда мне очень тяжело решать, кого оставить вне заявки. Я удивлюсь, если мы кого-то подпишем", — приводит слова Солскьяера Goal.

Большинство трансферных слухов около "красных дьяволов" связаны с исходящими переходами Лингарда, Рохо, Ромеро и других.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед покинул нападающий Одион Игало.