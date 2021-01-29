Англия

Бразильский талант получил предложение из Англии.

Манчестер Сити близок к подписанию нападающего Кайки, который входит в список интересов Шахтера.

В беседе с Globo Esporte президент Флуминенсе Марио Биттенкур сказал: "Манчестер Сити сообщил нам, что сделает официальное предложение по Кайки и Метиньо".

Goal узнал, что Манчестер Сити все еще решает, в какие клубы City Football Group перейдет дуэт. Кайки, которому в июне исполняется 18 лет, может играть как на позиции нападающего, так и атакующего полузащитника, и его сравнивают с бразильской суперзвездой Неймаром.

Он играл за сборную Бразилии до 16 лет, но, несмотря на большие перспективы, ему еще предстоит пробиться в первую команду Флуминенсе.

Напомним, что ранее Флуминенсе не принял предложение Шахтера по Кайки.