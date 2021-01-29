Англия

"Мерсисайдцы" готовятся к возможному уходу нидерландца.

Ливерпуль рассматривает вариант с уходом Жоржиньо Вейналдума на правах свободного агента уже в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает Anfield Watch со ссылкой на слова Фабрицио Романо, "красные" заменят полузащитника Ренату Санчешем или Ивом Биссума.

Отмечается, что Ливерпуль хочет сохранить игрока, предложив ему новую сделку, но Вейналдум отклонил новый договор.

Ранее СМИ утверждали, что нидерландец готов остаться в Ливерпуле, если тренерский штаб предложит ему больше игрового времени.