Англия

Хавбек "красных" прокомментировал поражение от Бернли.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум поделился мыслями после поражения от Бернли в поединке 18-го тура АПЛ. Этот матч стал четвертым кряду в Премьер-лиге, в котором "красные" не могут отличиться.

"Сложный поединок. У нас был хороший план на этот матч. Мы планировали контролировать мяч, и в итоге создали достаточно моментов, в том числе опасных, но не смогли их реализовать. Нам не хватало остроты, а соперник забил с пенальти.

Это сложно объяснить, но у Ливерпуля проблемы с реализацией. Наверняка все думают, что мы потеряли уверенность. Но мне кажется, что это не так. Мы создаем много моментов, но либо же попадаем прямо во вратаря, либо не хватает желания забить.

Мы должны продолжать работать и не думать о сложной ситуации. В следующем матче мы встречаемся с Манчестер Юнайтед в Кубке. Нужно постараться победить, – приводит слова Вейналдума BBC.

Ранее главные тренеры Ливерпуля и Бернли прокомментировали данную встречу.