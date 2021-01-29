Англия

Наставник "красных дьяволов" заявил, что Манчестер Юнайтед контактирует с АПЛ по вопросу расизма.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался по поводу расистских оскорблений в адрес футболистов.

"Мне не верится, что это продолжается в 2021-м году.

Манчестер Юнайтед контактирует с английской Премьер-лигой касательно вопроса дискриминации. Мне кажется, что это приносит плоды, но есть люди, которые до сих пор этого не осознают. Они прячутся в соцсетях, сохраняя свою анонимность. Это недопустимо и отвратительно", — приводит слова норвежского специалиста ESPN.

Также сообщается, что исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс в пятницу выступил с заявлением, осуждающим расизм.

"Я потрясен, увидев расовое насилие, полученное игроками на этой неделе. Расистское поведение в любой форме недопустимо, и никто не должен иметь с ним дело.

Борьба с ненавистью в Интернете является приоритетом для футбола, и я считаю, что компаниям, работающим в социальных сетях, необходимо делать больше".

Ранее наставник "россонери" Стефано Пьоли заявлял, что Милан всегда был в первых рядах в борьбе с дискриминацией.

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