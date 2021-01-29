Италия

Наставник "россонери" прокомментировал конфликт Ибрагимовича и Лукаку.

Главный тренер Милан Стефано Пьоли высказался о стычке между форвардом "россонери" Златаном Ибрагимовичем и нападающим Интера Ромелу Лукаку в ходе поединка 1/4 финала Кубка Италии.

"Я тоже был футболистом, так что я понимаю, что подобное может произойти. Разумеется, я не оправдываю подобного. Прошлое Ибрагимовича дает нам понять, что он явно не расист, а это важно. Также хочу отметить, что Милан всегда был в первых рядах, когда дело касалось борьбы с дискриминацией.

Мы с не разговаривали с Иброй по этому поводу. Но мне кажется, что ему нужны такие ситуации, чтобы обрести больше сил и энергии, если это возможно. Он мотивирован, как и все мы.

Я уверен, что у нас все получится. Златан сожалеет о своей второй желтой карточке и о том, что оставил команду вдесятером", – приводи слова Пьоли ESPN.

Ранее сообщалось, что Ромелу Лукаку дисквалифицировали за драку с Ибрагимовичем на полуфинал Кубка Италии против Ювентуса

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