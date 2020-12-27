Италия

Футболист признался, что не получал помощи в борьбе с расизмом.

Нападающий итальянской Монцы Кевин-Принс Боатенг рассказал о проблемах расизма.

"Смотрите, что творится в мире. Убивают людей перед камерами даже даже по банальным причинам. Появилось движение BLM, но этого не достаточно, чтобы решить проблему оскорблений на почве расизма".

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"Ни один белый мужчина не поддерживал меня в битве с расизмом. Они либо бояться, либо думают, что если их это не касается, то имеет место быть в нашем мире. Слово за белыми. Если бы они начали говорить об этом, нас бы больше слушали", — сказал Боатенг в интервью Il Corriere della Sera.

Отметим, Кевин-Принс Боатенг с сентября выступает за Монцу из Серии Б. В текущем сезоне на его счету 11 матчей за клуб, в которых он забил четыре гола.

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