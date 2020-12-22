Бразилия

Жерсона Сантоса оскорбили во время матча чемпионата Бразилии.

Проблема расизма является “обычным” явлением не только для европейского футбола, но актуальна и в Бразилии. Во время матча Фламенго — Байя полузащитника хозяев Жерсона Сантоса оскорбили из-за цвета его кожи — сообщил сайт Джанлуки Ди Марцио.

23-летний игрок сообщил в своем Инстаграм, что соперник сказал ему: "Заткнись, негр!".

"Я с 8-ми лет, когда начал играть в футбол, только и слышу: "Заткнись, негр!" Но если никому не удалось заставить меня заткнуться с тех пор, то не думайте, что это удастся сейчас!" — возмтился Жерсон.

Конфедерация футбола Бразилии приступила к расследованию инцидента.

Жерсон Сантос Да Сива начинал профессиональную карьеру в Флуминенсе (56 матчей во всех турнирах, 7 голов), после чего играл за Рому (42, 2), Фиорентину (40, 3) и Фламенго (67, 5).