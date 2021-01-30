Англия

Полузащитник до конца сезона будет выступать за "молотобойцев".

Вест Хэм подписал Джесси Лингарда до конца сезона на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт "молотобойцев".

Англичанин отправился в стан Вест Хэма для получения игровой практики, которой ему не хватало в Манчестер Юнайтед.

Помимо "молотобойцев" в услугах Лингарда были заинтересованы Ньюкасл и Вест Бромвич, но на эти предложения футболист ответил отказом.

В нынешнем сезоне Лингард провел всего лишь три поединка, в которых отыграл 179 минут.

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