Англия

Швейцарский специалист может продолжить тренерскую карьеру во Франции.

Бывший наставник дортмундской Боруссии Люсьен Фавр может стать новым главным тренером Марселя, сообщает Le10sport, ссылаясь на L`Equipe.

По информации источника, руководство "провансальцев" рассматривает кандидатуру 63-летнего швейцарца на замену нынешнему наставнику Андре Виллашу-Боашу, который намерен покинуть французский клуб предстоящим летом.

Виллаш-Боаш возглавил Марсель в 2019 году. В прошлом сезоне Марсель занял второе место в чемпионате Франции и вышла в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне "провансальцы" демонстрируют не такие стабильные результаты — команда занимает шестое место в Лиге 1 и заняла четвертое место в группе ЛЧ, набрав всего лишь три очка.

Что касается Фавра, то он остается без работы с декабря прошлого года — с тех пор, как он был уволен из дортмундской Боруссии.