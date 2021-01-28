Италия

Клубы совершили обмен игроками.

Полузащитник Марселя Марли Аке продолжит свою карьеру в составе Ювентуса, сообщает пресс-служба "старой синьоры".

20-летний француз будет выступать за вторую команду туринского клуба. За переход Марли Ювентус выложил 8 млн евро. которые будут выплачены в течение трех лет. Аке подписал контракт до 2025 года.

В нынешнем сезоне Аке провел 17 поединков — без результативных действий.

В рамках сделки. в обратном направлении отправился хавбек Франко Тонгья, который выступал за молодежную команду "старой синьоры". Тонгья был продан французскому клубу за такую же сумму.