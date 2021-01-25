Франция

Расставание с тренером и его штабом может обойтись клубу в значительную сумму.

После поражения от Монако, которое стало для Марселя третьим подряд в чемпионате, руководство клуба задумалось о смене тренера — сообщает Foot Mercato со ссылкой на La Provence.

Увольнение Андре Виллаша-Боаша и его ассистентов обойдется Марселю в сумму от 4 до 5 миллионов евро, что, учитывая финансовое положение клуба, слишком дорого.

Потеряв 11 очков в последних четырех турах, Марсель занимает шестое место, отставая от ПСЖ на 13 очков.

43-летний специалист возглавляет Марсель с 2019 года, а ранее работал с Академикой, Порту, Челси, Тоттенхэмом, Зенитом и Шанхай СИПГ.

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