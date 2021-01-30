Англия

Англию захлестнула волна ненависти к темнокожим игрокам.

Вслед за футболистами Манчестер Юнайтед Акселем Туанзебе и Антони Мартиалем, а также игроком Вест Бромвича Ромейном Савьерсом, защитник лондонского Челси донес до клуба информацию об оскорблениях на расовой почве в его адрес в социальных сетях, которые он получил после ничейного поединка "пенсионеров" против Вулверхэмптона (0:0), который стал первым для Томаса Тухеля во главе "синих".

Игрок сигнализировал о произошедшем с помощью своего аккаунта в Instagram, разместив публикацию со следующим сообщением: "Что-то нужно изменить".

Челси, в свою очередь, молниеносно отреагировал заявлением следующего характера: "Наш клуб считает расизм и все формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемыми. Мы полностью осуждаем это.

В спорте, как и в обществе в целом, мы должны создать среду социальных сетей, в которой ненавистнические и дискриминационные действия в Интернете так же неприемлемы, как и на улице.

Мы присоединяемся к тем, кто призывает платформы социальных сетей и регулирующие органы принять более решительные, более эффективные и срочные меры против этого презренного поведения. Что-то нужно менять, и это нужно делать прямо сейчас", — передает BBC содержание официальной позиции клуба.

Следующий матч лондонский Челси также проведет на своем поле, но уже против Бернли. Игра начнется 31 января, в 14:00 по киевскому времени.