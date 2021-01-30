Англия

Британская полиция сработала максимально оперативно.

Как сообщает BBC, Вест Бромвич Альбион, по окончанию матча против Манчестер Сити в рамках двадцатого тура английской Премьер-лиги (0:5), обратился в полицию по поводу якобы расистского сообщения, отправленного полузащитнику Ромейну Савьерсу непосредственно во время поединка.

Вест Бромвич — Манчестер Сити 0:5 Видео голов и обзор матча

Клуб утверждает, что игрок получил "отвратительного содержания сообщение" в одном из своих аккаунтов в соцсетях, после чего призвал к "наиболее суровому наказанию виновных".

"Для расизма нет места. Где бы то ни было. Бросайте ему вызов, сообщайте об произошедшем, изменяйте ситуацию. Альбион предложит Ромэну соответствующую поддержку, необходимую ему в настоящее время, и продолжит выполнять обязательства по избавлению футбола от расизма, — гласит официальное обращение клуба к фанатам.

Наставник "дроздов" Сэм Аллардайс также не остался в стороне от ситуации: "Мы разобрались с этим так быстро, как только могли. Однако перед нами теперь возник достаточно большой вопрос — достаточно ли только сообщать об этом? Савьерс очень расстроен, как и все остальные.

Исправление этой ситуации действительно становится важной задачей для клуба. Кто за этим стоит? Должен ли игрок подавать в суд? Социальные сети должны действовать более ответственно. Мы должны сделать все возможное, чтобы это исключить подобное в дальнейшем".

Напомним, что в середине текущей недели защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе подвергся расистским оскорблениям после матча с Шеффилдом.

Стоит отметить, что полиция Уэст-Мидленда в данной ситуации достаточно быстро, уже успев сообщить, что 49-летний мужчина из Кингсвинфорда был задержан по подозрению в совершении данного преступления, после чего был передан на допрос. При этом, британские стражи правопорядка отметили, что игрок Вест Бромвича получил еще одно сообщение оскорбительного содержания.

Правительство Великобритании в этом году планирует ввести новые законы о злоупотреблениях в Интернете, а Премьер-лига запустила собственную систему сообщений о нарушениях в Интернете.

В следующем туре Вест Бромвич сыграет домашний поединок против Фулхэма. Встреча состоится 30 января, начало — в 17:00 по киевскому времени.